Secret Invasion, Emilia Clarke nel cast della serie Marvel con Samuel L. Jackson!

Da Game of Thrones all'Universo Cinematografico Marvel: Emilia Clarke è nelle ultime fasi delle trattative per entrare a far parte del cast della serie tv di Disney+ Secret Invasion.

Un altro attore arriverà da Westeros per aggiungersi all'ormai sconfinato MCU.

Come i colleghi Richard Madden e Kit Harington, anche un'altra grande protagonista della serie TV di HBO Il Trono di Spade, Emilia Clarke, sembra aver ceduto al fascino dei supereroi dei Marvel Studios: l'attrice sarebbe a pochissimo dalla firma per entrare ufficialmente nel cast di Secret Invasion, la serie tv con Samuel L. Jackson a.k.a. Nick Fury che pare stia chiamando all'appello diversi grandi nomi.

Parrebbe infatti che allo show parteciperà anche il Premio Oscar Olivia Colman, mentre in precedenza sono stati annunciati Kinglsey Ben-Adir nel ruolo del villain e il ritorno di Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos.

Non è stato reso noto in che ruolo vedremo Clarke all'interno dello show, né sono arrivati commenti ufficiali da parte di Marvel Studios o degli agenti dell'attrice.

E voi, che ne pensate? Siete contenti di questa aggiunta? Che personaggio pensate possa portare sullo schermo Emilia Clarke? Fateci sapere nei commenti.

Scritto e prodotto da Kyle Bradstreet, Secret Invasion seguirà le vicende di un gruppo di alieni mutaforma che si sono ormai da anni infiltrati sulla Terra e confusi tra gli essere umani.