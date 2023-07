Secret Invasion, Emilia Clarke contro i critici del green screen: 'Meritiamo più credito'

Emilia Clarke ha partecipato a tanti blockbuster, dalla serie di successo Game of Thrones passando per il franchise di Terminator e Star Wars, per poi approdare ai Marvel Studios dove la vediamo nella parte di G'iah in Secret Invasion, attualmente in programmazione su Disney+. L'attrice ha risposto a chi critica la recitazione con green screen.

In una recente intervista con il LA Times, Clarke ha affrontato alcune delle problematiche e le opinioni negative che circondano il regno della "recitazione davanti a uno schermo verde", sostenendo che sia più legittima di quanto alcuni possano credere.

"Lo stigma qui è che la gente crede che non si reciti in questi show e allora ci si chiede: 'Beh, allora perché chiedono a tutti questi grandi attori di farlo e perché dicono di sì?'". Ha spiegato Clarke.

Clarke interpreta attualmente G'iah, la figlia Skrull di Talos (Ben Mendelsohn), in Secret Invasion. Anche se la sua specifica iterazione del personaggio è un'aggiunta relativamente nuova al mito Marvel, Clarke si è detta entusiasta dell'opportunità di entrare a far parte di quel mondo.

"Penso che quello che stanno facendo in questo momento sia così eccitante e così bello, e così all'avanguardia. Mi sento come se fossero la Apple di questo mondo. Essere parte di quella famiglia è come dire: 'Oh mio Dio, sono tra i tipi fighi'. È una cosa fighissima'. Onestamente parlando, le persone che lo stanno realizzando sono quelle che mi hanno spinto a volerlo fare davvero. Credo che il cuore e la testa di tutti siano nel posto giusto".

Proprio nell'ultimo episodio abbiamo visto una svolta importante per G'iah, che vi invitiamo a evitare se non avete ancora guardato l'ultimo episodio di Secret Invasion.

Ogni mercoledì Secret Invasion arriva su Disney+ con un nuovo episodio fino alla sua conclusione.