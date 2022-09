Secret Invasion, Emilia Clarke esulta dopo il trailer: 'Non ci posso credere!'

Come sempre accade con ogni nuovo prodotto inerente al franchise, anche Secret Invasion ci permetterà di fare la conoscenza di un po' di new entry nel Marvel Cinematic Universe: la più attesa è sicuramente Emilia Clarke, che in un post pubblicato su Instagram non ha nascosto il suo entusiasmo per questo nuovo traguardo.

Dopo il primo trailer di Secret Invasion pubblicato durante il D23, Emilia Clarke ha infatti voluto condividere con i suoi fan la gioia provata dopo aver potuto ammirare per la prima volta il risultato del lavoro svolto in questi ultimi mesi, dicendosi inoltre incredibilmente euforica all'idea di trovarsi fianco e fianco con colleghi così talentuosi.

"Marvel mi ha lasciata entrare nel suo mondo... Il mondo che include SAMUEL JACKSON! OLIVIA COLMAN! BEN MENDELSOHN! Non posso credere che mi abbiano concesso di stare vicina a tutto questo talento, e al tempo stesso non riesco a credere di esser riuscita a far uscire le parole senza prima sciogliermi come una fangirl. Ma eccoci qui, spero che vi piaccia... Sono sicura che vi piacerà!" sono state le parole della Daenerys Targaryen di Game of Thrones.

E voi, che impressioni avete su questo nuovo show targato MCU? Il trailer vi è sembrato convincente? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, il War Machine di Secret Invasion potrebbe essere uno Skrull.