Secret Invasion, Emilia Clarke: 'Game of Thrones ha copiato da Marvel la sua segretezza'

Mentre è in piena promozione per Secret Invasion, serie che la vede debuttare nel Marvel Cinematic Universe, Emilia Clarke ha parlato della segretezza ferrea con cui lo studio svolge il proprio lavoro per non far trapelare alcuno spoiler dal set e di come queste tecniche e strategie siano state successivamente adottate da HBO per Game of Thrones.

In un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Emilia Clarke, protagonista di Secret Invasion e che ha avuto un ruolo di primo piano in Game of Thrones della HBO per diversi anni, ha rivelato che la serie fantasy ha preso appunti proprio dai Marvel Studios su come evitare le fughe di notizie. "Quando stavamo girando Game of Thrones, quando ha iniziato ad arrivare alle ultime stagioni, sono avvenuti dei cambiamenti massicci nella sicurezza", ha detto Clarke.

"Stavo chiacchierando con [gli showrunner] David [Benioff] e Dan [Weiss] e loro dicevano: 'Marvel. Stiamo solo imparando dalla Marvel. Qualunque cosa stia facendo la Marvel, vogliamo solo farla anche noi'". Nel frattempo, potete leggere la recensione di Secret Invasion, con il primo episodio che ha esordito questa settimana su Disney+.

Uno dei metodi utilizzati da Game of Thrones per evitare la diffusione di spoiler è stato quello di eliminare l'uso di copioni cartacei, optando piuttosto per la digitalizzazione delle battute dei personaggi. "Così a quel punto non si stampava più nulla - e poi c'eravamo io e Peter Dinklage che dicevamo: 'Mi serve la carta! Non posso imparare le mie battute senza che siano su carta!". Clarke ha continuato.

Nel frattempo, Clarke ha dato consigli a Emma D'Arcy per prepararla al meglio per la sua parte in House of the Dragon.

Sebbene Clarke abbia interpretato il personaggio preferito dai fan, Daenerys Targaryen, in Game of Thrones per tutte le otto stagioni, molti ritengono che il suo arco narrativo si sia concluso in modo parecchio controverso. La sua storia si conclude cedendo alla brama di potere e alla paranoia, e alla fine viene uccisa nell'ultima stagione, un momento che viene spesso citato come il punto più basso del franchise.

"Sì, mi dispiaceva per lei. Mi dispiaceva davvero per lei. E sì, mi ha dato fastidio che Jon Snow non abbia dovuto affrontare un percorso simile. L'ha fatta franca con un omicidio, letteralmente", ha detto la Clarke quando le è stato chiesto cosa pensasse del finale.