Secret Invasion: Emilia Clarke minacciata da un misterioso villain in un video dal set!

Sappiamo da un po' di tempo ormai che Emilia Clarke sarà in Secret Invasion, ma fino ad oggi il ruolo che la vedrà esordire nel Marvel Cinematic Universe rimane un mistero. Scopriamo qualcosina in più sul suo personaggio da un nuovo video rubato dal set della serie che arriverà prossimamente sulla piattaforma digitale della Disney.

Nel filmato che potete visualizzare comodamente in calce a questa news, possiamo vedere Emilia Clarke riversa a terra mentre il suo collo è stretto dalla morsa di un villain. L'identità del villain in questione è misteriosa dato che l'attore che lo interpreta indossa una tuta per la motion-capure e che quindi il suo aspetto sarà generato interamente in computer grafica nella post-produzione a conclusione delle riprese. Tutto lascia intendere che si tratti di uno Skrull.

Secondo quanto riferito tempo fa da Murphy's Multiverse, Olivia Colman ed Emilia Clarke interpreteranno il ruolo di due spie in Secret Invasion, e oltre a loro ci saranno altri tre personaggi legati al mondo dello spionaggio. I ruoli delle due attrici non sono stati ancora rivelati, ma il report suggeriva che potrebbero essere degli Skrull mutaforma che si infiltrano nella comunità di supereroi e nel resto della popolazione terrestre. La razza aliena è apparsa in Captain Marvel del 2019 e Nick Fury, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, si è rivelato essere uno Skrull nella scena post-crediti di Spider-Man: Far From Home del 2019.

Secret Invasion vede la partecipazione di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni di Talos (già apparso in Captain Marvel e Far From Home), con Kingsley Ben-Adir e Christopher McDonald in ruoli sconosciuti. La serie non ha ancora una data d'uscita, ma le riprese di Secret Invasion sono iniziate a settembre ed è facile ipotizzare una finestra di lancio tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.