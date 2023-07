Secret Invasion, Emilia Clarke reagisce al finale dell'episodio 3: 'Troppo veloce!'

Il terzo episodio di Secret Invasion ci ha regalato un altro sorprendente colpo di scena, e a commentarlo è Emilia Clarke, interprete di G'iah: a fornirle l'occasione è stato l'account Twitter della serie, che ha mostrato la reazione del cast alla puntata in questione.

"Ciao, sono Samuel L. Jackson" esordisce l'attore di Nick Fury, "ed ecco il cast pronto a reagisce all'ultimo episodio di Secret Invasion, il terzo". Mentre Emilia Clark aggiunge: "È stato veloce. Forse troppo veloce". Si riferisce ovviamente alla presunta morte del suo personaggio, G'iah, colpita da un colpo di pistola dopo che Gavrik le ha teso una trappola.

Nell'evidenziare il target della serie, così ha aggiunto l'attrice: "È sicuramente uno spettacolo per i fan, ma anche uno show che mia madre, non avvezza alla Marvel, potrebbe guardare e capire. Non so se mi spiego. A volte ti ritrovi in un territorio pericoloso, perché se non hai visto altri 17 film o serie TV non capiresti nulla. Be', non è questo il caso". In un'altra occasione, invece, Emilia Clarke di Secret Invasion ha contestato i critici del green screen.

Secret Invasion è una miniserie TV, prima della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, e racconta la faida tra gli Skrull ribelli da un lato, Nick Fury, agente Hill, Talos e i restanti seguaci dall'altro. Cosa ci riserveranno i prossimi episodi? A quanto pare, il riferimento a Iron Man 3 in Secret Invasion potrebbe essere molto importante.