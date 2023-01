Secret Invasion, Emilia Clarke svela: 'La Marvel è come un cubo di Rubik'

Emilia Clarke sembra essere più che pronta ad esordire nel Marvel Cinematic Universe. Dopo la sua lunga esperienza ne Il Trono di Spade l'attrice si è lanciata in un'altra grande produzione come quella di Secret Invasion. La Clarke ha svelato come è stato lavorare con i Marvel Studios.

"È sbalorditivo" ha ammesso l'interprete della regina dei draghi, parlando di come la casa di produzione sia una vero e proprio mistero per lei. "Devo dirlo, il modo in cui vengono creati questi show e questi film è incredibile. È come se tutti alla Marvel sapessero come sbloccare il cubo di Rubik, e tu non potresti nemmeno riuscirci per salvarti la vita" ha scherzato. "È come se avessero qualcosa di segreto e funziona" ha concluso.

Dopo che è stato svelato il personaggio di Emilia Clarke in Secret Invasion si può finalmente fare qualche supposizione in più sull'intera serie. L'attrice affiancherà leggende del grande schermo come Samuel L. Jackson e Olivia Colman in quello che sembra essere un progetto nuovo per i Marvel Studios, molto più oscuro e che ricorda, in un certo modo, un thriller di spionaggio. In un mondo dove gli Skrull sembrano ormai essere totalmente inseriti nelle pieghe della società, Nick Fury si troverà per l'ennesima volta a combattere una guerra più grande di lui.

In attesa dell'arrivo della serie su Disney+ non possiamo fare altro che farvi scoprire qualcosa di più sul trailer di Secret Invasion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!