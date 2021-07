Secret Invasion, Emilia Clarke terrorizzata: 'Sono sicura che Marvel mi sorvegli'

L'ossessione di Marvel per la segretezza è cosa nota anche ai non addetti ai lavori: nonostante ciò, per i nuovi arrivati dev'esser sempre piuttosto difficile adeguarsi a un sistema che impone standard di discrezioni decisamente più alti della media. Per informazioni chiedere ad Emilia Clarke della sua esperienza con Secret Invasion.

Già nelle scorse settimane l'ex-star di Game of Thrones aveva ammesso di vivere nel terrore di far spoiler sul nuovo show MCU: una paura tutt'altro che superata e che, anzi, sembrerebbe aver dato vita ad una vera e propria paranoia!

"Sono abbastanza sicura di poter dire che lo show si chiama Secret Invasion, ma sono comunque terrorizzata. Sono piuttosto convinta che Marvel abbia degli uomini fuori casa mia (una macchina è stata parcheggiata lì per un sacco di tempo), sono sicura che siano sotto copertura" ha scherzato (ma non troppo) Emilia Clarke.

Certo, siamo piuttosto certi che quella dell'ex-Madre dei Draghi sia un'esagerazione: noi, comunque, per sicurezza le consigliamo di tenere sempre gli occhi ben aperti e, soprattutto, la bocca sigillata! E voi, che aspettative avete su questo nuovo show targato Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Emilia Clarke, intanto, ha già assicurato di voler restare nel franchise il più a lungo possibile dopo Secret Invasion.