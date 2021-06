Secret Invasion, Emilia Clarke è terrorizzata: 'vivo nella paura di spoilerare qualcosa!'

Mantenere un segreto non è una cosa semplice di per sè, ma diventa ancora più difficile quando devi mantenere top-secret il tuo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, parola di Emilia Clarke. La nuova arrivata in casa Marvel teme di lasciarsi accidentalmente sfuggire degli spoiler su Secret Invasion.

La star di Game of Thrones e Star Wars si unisce al Marvel Cinematic Universe nella nuova serie in arrivo su Disney+, dove la super-spia Nick Fury (Samuel L. Jackson) e il mutaforma Skrull Talos (Ben Mendelsohn) vengono riuniti dopo essere comparsi insieme sul grande schermo in Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home. Recentemente è stato svelato anche il titolo di lavorazione di Secret Invasion.

Non sono stati forniti dettagli sul personaggio super-segreto che interpreterà Clarke in Secret Invasion, ma la star è "super coinvolta" nel suo ruolo nella prossima serie di eventi crossover dei Marvel Studios:



"Le prime persone con cui ho parlato con la Marvel dopo aver ottenuto il ruolo sono state..il loro team di sicurezza. In realtà vivo nella paura che succeda qualcosa, che dirò qualcosa, e loro si arrabbieranno. Ma, interpreto un personaggio in cui sono super presa da tutto ciò che la riguarda", ha detto Clarke al podcast Happy Sad Confused.

Insieme a Clarke, Jackson e Mendelsohn, Secret Invasion vede la partecipazione di Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Christopher McDonald e Olivia Colman in ruoli sconosciuti.



"Penso solo che quello che stanno facendo in questo momento sia così eccitante e così bello, e quindi all'avanguardia" ha detto Clarke di Secret Invasion in precedenza a ComicBook.com.



Thomas Bezucha e Ali Selim dirigeranno la serie di sei episodi prodotta da Kevin Feige e ispirata all'evento Marvel Comics con lo stesso nome. Secret Invasion dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2022.