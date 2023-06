Secret Invasion: le emoji ufficiali della serie Marvel dei personaggi sono WOW

Su Twitter impazzano le emoji ufficiali della nuova serie Marvel di Secret Invasion: come non adorare la mini versione di Nick Fury di Samuel L. Jackson? Neanche la simpatica emoji di Talos scherza!

Secret Invasion è tra le serie più attese del 2023: lo show che arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ a fine giugno, porterà i fan direttamente agli eventi di The Marvels malgrado una nuova scintillante teoria dei fan colleghi gli Skrull agli Eterni. Il nuovo trailer di Secret Invasion ha mostrato la centralità del personaggio interpretato dall'iconico Samuel L. Jackson, ma i fan si pongono un grande interrogativo: Phil Coulson tornerà? Al momento non sono trapelate notizie su un'apparizione del personaggio, ma mai dire mai nell'MCU!

Da recenti indiscrezione trapelate in quel luogo magico che si chiama Twitter, pare che i primi due episodi della nuova mini serie prodotta da Marvel Studios dureranno oltre 50 minuti: il 21 giugno non è così lontano, ma per i fan Marvel sarà difficile aspettare altre due settimane per scoprire come Nick Fury affronterà la fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra già da anni nei più alti ranghi di comando al mondo!

Accanto a Samuel L. Jackson recitano anche Ben Mendelsohn nei panni di Talos, Cobie Smulders come Maria Hill, Martin Freeman nei panni di Everett Ross e Emilia Clarke che interpreta G’iah, la figlia di Talos.