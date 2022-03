Secret Invasion, fermate Samuel L. Jackson: ha appena spoilerato il futuro di Nick Fury!

Dopo aver svelato il ritorno di Martin Freeman e anticipato la presenza di Don Cheadle in Secret Invasion, Samuel L. Jackson continua a sfidare la pazienza di Kevin Feige rivelando il futuro di Nick Fury, l'iconico personaggio che interpreta nel MCU.

Come sappiamo, oltre alla nuova serie tv in streaming per Disney Plus in arrivo prossimamente, Samuel L. Jackson era già stato confermato per un ruolo in The Marvels, il sequel di Captain Marvel che oltre al ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers includerà anche la Monica Rambeau di Teyonah Parris e la Kamala Khan di Iman Vellani (vista debuttare questa settimana nel trailer ufficiale di Ms Marvel). Ma in una nuova intervista l'attore di Pulp Fiction e Jackie Brown ha rivelato che Nick Fury comparirà anche Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo capitolo della saga dedicata al supereroe minuscolo (o gigante, a seconda delle occasioni) interpretato da Paul Rudd.

"Mi sono ritrovato a fare tipo tre lavori per la Marvel contemporaneamente a Londra: stavano girando Ant-Man e Marvels proprio mentre noi stavamo per iniziare a fare la nostra serie, quindi per me è stato come fare tre film in una sola volta. Non facevo che correre tra un set e l'altro!"

In precedenza Nick Fury non è mai apparso nei film di Ant-Man, dunque sarebbe la prima volta in assoluto per l'attore, che finora ha preso parte ad un totale di undici pellicole Marvel Studios. Quantumania, che includerà il debutto del nuovo 'super-villain' Kang il Conquistatore dopo la fugace apparizione di una sua variante in Loki - è stato più volte definito come un film cruciale per il futuro del MCU.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.