Secret Invasion, un film MCU ha già spoilerato un colpo di scena della nuova serie?

Tra i prossimi progetti di Nick Fury c'è The Marvels e non si tratta certo di un mistero. Eppure proprio il film con Brie Larson dalla turbolenta gestazione potrebbe aver anticipato uno dei colpi di scena della nuova serie Disney + Secret Invasion.

L'attesissima serie TV con Samuel L. Jackson è uscita proprio il 21 giugno: è bastata la visione del primo episodio dello show per capire che si prospettano tanti colpi di scena come scriviamo nella nostra recensione di Secret Invasion 1x01. Procedete con cautela perchè l'articolo contiene spoiler sul primo episodio di Secret Invasion!

I cinquanta minuti dell'attesissimo primo episodio della nuova serie con Nick Fury ( Secret Invasion ha persino usato l'IA per produrre i titoli di coda) ci mostrano la scomparsa di Maria Hill che sarebbe stata colpita mortalmente da Gravik nei fittizi panni di Nick Fury. È ancora presto per dare la morte del personaggio di Cobie Smulders per certa, eppure la presenza del personaggio di Maria Hill dovrebbe essere confermata in The Marvels: questo dettaglio non è passato inosservato, generando diverse ipotesi sul destino di Maria Hill e sulla possibilità che The Marvels abbia anticipato il salvataggio dell'agente.

L'uscita di The Marvels era prevista per lo scorso febbraio, poi posticipata a luglio e infine a novembre, dunque, in origine, perfettamente antecedente al debutto di Secret Invasion su Disney+. Eppure, considerate le nuove riprese tutto potrebbe essere cambiato.

Contro questa ipotesi, alcune parole di Samuel L. Jackson che ha affermato che gli aventi di Secret Invasion sono propedeutici a The Marvels, malgrado nel trailer di Secret Invasion l'attore risulti decisamente più invecchiato.

Sarà solo il tempo a dircelo: e voi cosa ne pensate di questa teoria? Scrivetecelo nei commenti!