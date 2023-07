Secret Invasion, il finale è 'colpa' di Kevin Feige? 'Usateli tutti!'

G'iah di Secret Invasion potrebbe essere il personaggio più forte del MCU alla luce degli ultimi eventi, ma non tutti i fan hanno reagito allo stesso modo: alcuni trovano il colpo di scena come entusiasmante, altri come forzato e insulso. Ma chi ha avuto l'idea? A rispondere è Ali Selim, regista dell'episodio finale (Casa).

Così ha dichiarato Selim: "L'ordine è arrivato da Kevin Feige: 'Usateli tutti'. La cosa più divertente è che il potere si rivela non soltanto al pubblico, ma anche alla stessa G'iah, la quale, fino ad allora, era piuttosto inconsapevole di averlo. Sapeva di avere determinate abilità, certo, ma né come né quando usarle, così come perché funzioni su di lei, una donna forte e potente, invece che su un uomo illuso. Riguardo il lessico del Marvel Cinematic Universe, però, Kevin è stato molto chiaro: 'Vale per tutti'. Ciò è particolarmente evidente quando Gravik inserisce la provetta nella macchina e compaiono tutti quei nomi".

Ricordiamo infatti come tanto Gravik quanto G'iah ricevano dei sensazionali poteri grazie al Raccolto, ossia DNA prelevato dai Vendicatori durante la battaglia di Avengers: Endgame; di conseguenza tutti gli Skrull, attraverso l'utilizzo della macchina, possono ottenere dei superpoteri grazie a un certo quantitativo di sangue. La dinamica ha risvolti stupefacenti su G'iah: basti pensare al braccio Drax muscoloso, alle antenne e alle abilità di Mantis e ai raggi energetici di Captain Marvel.

Se iniziate già a sentire la mancanza di Nick Fury e tutti gli altri personaggi, una domanda sorge spontanea: qual è la prossima serie MCU dopo Secret Invasion a cui potremo assistere su Disney+?