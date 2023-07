Secret Invasion, il finale del quinto episodio svela un mistero della serie

Uno degli eventi che più ha sconvolto i fan della Marvel in Secret Invasion è stata la morte di uno dei personaggi più longevi dell'universo cinematografico, comparso per la prima volta in Avengers. Molti pensavano ci fosse qualche trucco Skrull dietro ma, a quanto pare, la verità è molto più dura.

Fin dal primo momento in cui il pubblico ha assistito alla morte di Maria Hill tutti hanno pensato che, effettivamente, ci potesse essere qualche trucco dietro. Le infiltrazioni degli Skrull nei meandri più nascosti della politica e della società ha fatto pensare a molti che il braccio destro di Nick Fury potesse essere un mutaforma. Il finale del quinto episodio chiarisce l'infausto destino della donna e come Fury sia rimasto quasi totalmente solo in una battaglia che sembra essere persa in partenza.

Nel momento in cui il presidente degli Stati Uniti viene portato in ospedale da Fury dopo il tentativo di attentato nei suoi confronti, Rhodey (che in realtà è uno Skrull agli ordini di Gravik) ordina che il video dell'uccisione di Maria Hill venga mandato online in modo che Fury possa diventare l'uomo più ricercato del pianeta. Il discorso portato avanti da Rhodey-Skrull conferma quanto la morte di Maria sia stata reale. Il quinto episodio di Secret Invasion ha inoltre rispettato una lontana tradizione delle serie Marvel grazie al suit up di Fury alla fine della puntata.

Per scoprire qualcosa di più riguardo la serie vi consigliamo la nostra recensione della 1x05 di Secret Invasion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!