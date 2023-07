Secret Invasion: il finale della serie apre la strada agli X-Men nel MCU?

Il franchise degli X-Men è tornato ufficialmente ai Marvel Studios da diverso tempo e adesso Kevin Feige e i suoi collaboratori stanno studiando le prossime mosse per introdurre il mondo dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe e dopo diversi indizi il finale di Secret Invasion potrebbe aver definitivamente aperto la strada a questa introduzione.

In precedenza, gli indizi nascosti a casa di Varra nell'episodio 4 ci hanno rivelato che il personaggio ha lavorato come una sorta di esperta di genetica, lavoro che ha continuato a svolgere anche dopo la morte della versione umana di Priscilla. Questo, unito alla X presente sulla copertina del libro, potrebbe certamente indurre i fan a credere che il "Gene Superumano" sia un precursore del Gene X che crea gli X-Men.

Sebbene nella serie ci sarebbero state molte possibilità di esplorare la ricerca genetica di Varra, soprattutto una volta che il Raccolto e i Super-Skrull sono entrati in scena, il fatto che non l'abbiano fatto rende questa linea doppiamente interessante. Forse Varra potrebbe avere un legame con gli X-Men una volta che questi ultimi faranno il loro debutto nel MCU, o forse il suo lavoro è completamente slegato dalla vicenda principale.

Probabilmente uno dei prossimi indizi verso l'introduzione degli X-Men nel MCU sarà contenuto in Deadpool 3, che per la prima volta farà parte del Marvel Cinematic Universe e vista anche la presenza di Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine che probabilmente farà da collegamento tra il vecchio franchise della Fox degli X-Men e il nuovo corso. Attualmente, però, le riprese di Deadpool 3 sono state bloccate dallo sciopero degli attori in corso a Hollywood.

Inoltre, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha lasciato intendere che gli X-Men arriveranno prima del previsto. "Sapete quanto amo gli X-Men", ha spiegato Feige in un'intervista del 2021. "Ho già detto che è da lì che sono partito. Non posso dirvi nulla prima di annunciarlo ufficialmente, ma state tranquilli, le discussioni sono state lunghe e continue nei nostri uffici".