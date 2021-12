Secret Invasion, la nuova foto di Samuel L Jackson dal set della serie Marvel

Le riprese della serie TV Secret Invasion procedono spedite e il celebre attore Samuel L Jackson contribuisce ad alimentare l'hype dei fan, postando sui suoi account social nuove foto direttamente dal set del nuovo show del Marvel Cinematic Universe.

Geolocalizzata a Londra, più precisamente a Hyde Park, la nuova foto dell'interprete dell'agente segreto Nick Fury ritrae la maglietta indossata dall'attore sul set di Secret Invasion (potete vedere il post a fine articolo). Non è la prima volta che l'attore condivide i suoi outfit con i follower: giusto un paio di mesi fa, Samuel L Jackson aveva condiviso altre foto a tema Secret Invasion.

Se in quel caso la t-shirt richiamava direttamente il suo personaggio, la maglietta indossata nello scatto diffuso nei giorni scorsi è di tutt'altra ispirazione, tratta dal manga Afro Samurai, che ha ispirato due adattamenti negli anni Duemila, ai quali ha partecipato anche lo stesso Samuel L Jackson.

Ma a che punto siamo con Secret Invasion? Durante il DisneyPlus Day sono stati diffusi logo e foto ufficiale di Secret Invasion, la nuova serie Marvel la cui produzione ha preso il via lo scorso settembre. Insieme a Samuel L Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn come Skrull Talos, Cobie Smulders sarà Maria Hill in Secret Invasion, lo show televisivo del Marvel Cinematic Universe che è atteso per il 2022, insieme a Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.