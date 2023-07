Secret Invasion, G'iah è diventata il personaggio più forte dell'MCU?

Secret Invasion ha scoperto tantissime carte rimaste accuratamente nascoste negli ultimi anni di MCU. Che sia piaciuta o meno, la serie ha dato imput importanti per il futuro dell'universo cinematografico sia riguardo personaggi già esistenti che appena entrati a far parte di questo mondo.

Una delle più grandi scoperte della serie è stata G'iah, figlia di Talos, che i fan MCU avevano avuto già modo di conoscere da bambini in Captain Marvel. In Secret Invasion il suo ruolo diventa fondamentale soprattutto riguardo gli esperimenti che Gravik cerca di portare avanti sugli Skrull per aumentare la loro forza e i loro poteri. Se inizialmente G'iah sembra essere dalla parte del villain, la sua prospettiva comincia a cambiare nel momento in cui si rende conto delle vere e violente intenzioni di Gravik.

Il finale di Secret Invasion ha aperto le strade per il futuro di G'iah nell'MCU rendendola, al momento, uno dei personaggi più potenti all'interno dell'universo cinematografico. Infatti, la giovane Skrull, sotto le sembianze di Nick Fury inizia uno scontro con Gravik nel quale entrambi vengono esposti al DNA degli Avengers che G'iah ha utilizzato per "attirarlo" nella propria trappola. Assorbendo i geni dei vari eroi (compresi Captain Marvel, Wanda Maximoff e Thor) ne riesce a gestire i poteri diventando inevitabilmente il personaggio più forte mai visto nell'MCU. Nel corso dello scontro la vediamo utilizzare con facilità i poteri di Carol Danvers, Drax e Mantis. L'unica speranza è che questa abilità, in futuro, non venga utilizzata per scopi malvagi.

