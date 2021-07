Secret Invasion, Gabriel Luna potrebbe tornare nei panni di Ghost Rider?

Le serie tv Disney+ della Marvel stanno cambiando ed espandendo il Marvel Cinematic Universe in molti modi, tanto che ad oggi tutto sembra veramente possibile. Agents of SHIELD non fa parte della continuità del MCU ma i fan sperano che alcuni di quei personaggi vengano inseriti correttamente nel franchise, come per esempio Ghost Rider.

La testata Giant Freakin Robot riporta che la Marvel avrebbe in programma di riportare Gabriel Luna come la versione di Robbie Reyes, ovvero Ghost Rider, in un prossimo progetto.

Difficilmente lo vedremo in Spider-Man 3: No Way Home, dal momento che il film uscirà molto presto, ma altre versioni di Ghost Rider hanno avuto legami con Spider-Man nel passato.

Robbie Reyes, il personaggio di Ghost Rider che Gabriel Luna ha interpretato in precedenza, non ha tanti legami consolidati con altri personaggi, ma ciò non significa che la Marvel non possa crearli per lui. Quel che è certo è che Reyes ha un legame forte e consolidato con Quake, interpretata da Chloe Bennet nella quarta stagione di Agents of SHIELD.

L’attrice potrebbe tornare come Quake secondo indiscrezioni di qualche mese fa, forse in una versione reboot del suo personaggio. Quake potrebbe apparire nella prossima serie Disney+ Secret Invasion, con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. Proprio questa serie potrebbe essere lo show giusto per vedere anche Ghost Rider?

La notizia delle intenzioni della Marvel per il personaggio di Gabriel Luna arriva poco dopo che Norman Reedus ha rilasciato un'intervista in cui ha chiaramente affermato di voler interpretare Ghost Rider in futuro nella versione di Johnny Blaze, notoriamente interpretato da Nicolas Cage nei due film della Sony.



Luna ha dichiarato pubblicamente nel 2017 che secondo lui Norman Reedus sarebbe perfetto per interpretare Johnny Blaze. Robbie Reyes, è diventato Ghost Rider dopo che il personaggio di Johnny Blaze lo ha salvato, quindi sono entrambi esistenti nello stesso mondo allo stesso tempo in altri media perciò potremmo avere due Ghost Rider, dopotutto.



