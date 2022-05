Secret Invasion: grandissime novità per la serie MCU, sarà ambienta anche durante il Blip!

Durante la TV Upfront della Disney, l'evento che ha visto il debutto deltrailer ufficiale di She Hulk, Kevin Feige a quanto pare avrebbe rivelato anche le prime informazioni su Secret Invasion, l'attesissima e misteriosa nuova serie tv Marvel con Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke.

Chi ha coperto l'evento per la stampa americana, infatti, in queste ore ha iniziato a condividere alcune delle curiosità estrapolate dal breve intervento che Kevin Feige ha dedicato alla serie: secondo i report, Secret Invasion esplorerà gli eventi accaduti durante il Blip, con una parte della trama che dovrebbe avere luogo nei cinque anni trascorsi tra lo schiocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War e la rivincita ottenuta dagli Avengers in Endgame.

Ovviamente Kevin Feige è stato molto vago e molto poco generoso nei dettagli, ma i presenti sembrano concordare - o per lo meno molti di loro hanno dato questa interpretazione delle parole del dirigente Marvel - sul fatto che Secret Invasion sarà divisa in due storyline, una nel presente con Nick Fury e un'altra in quei cinque anni di blip (nei quali, come ricorderete, anche Nick Fury era 'morto'). In pratica, oggi Nick Fury sta indagando qualcosa accaduta durante la sua assenza, e se l'impostazione della serie dovesse davvero essere questa i fan del MCU avrebbero di che gioire.

Ha senso, del resto, che un'invasione segreta degli Skrull sia avvenuta durante l'era del Blip, poiché l'assenza di molti supereroi e altre figure di spicco avrebbe notevolmente facilitato l'infiltrazione. Rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità su una serie che al momento, lo ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita fissata ma potrebbe arrivare entro la fine del 2022: le riprese dei sei episodi, infatti, si sono concluse ad aprile scorso.

Per altre letture, ecco che cosa ha detto qualche giorno fa Samuel L Jackson sul ruolo di Nick Fury in Secret Invasion.