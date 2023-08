Secret Invasion, guardate Don Cheadle fare spoiler su Rhodey prima dell'uscita della serie

Secret Invasion è stata sicuramente la produzione Marvel Studios al centro di questa estate 2023, sia in maniera negativa che in maniera positiva. Lo show con protagonista Nick Fury ha infatti riservato molte sorprese ai fan, alcune delle quali li hanno decisamente lasciati a bocca aperta. Una di queste in particolare, riguarda Rhodey.

Infatti, proprio verso la conclusione di Secret Invasion veniamo a scoprire che il personaggio di Don Cheadle è in realtà uno Skrull, che ha sostituito il Rhodey originale sin dai tempi di Captain America: Civil War.

Questa rivelazione ha indubbiamente sconvolto molto di quello che gli appassionati credevano di sapere sul migliore amico di Tony Stark fino a questo punto, tuttavia ci siamo resi conto che Don Cheadle ci aveva avvertito già lo scorso anno.

Infatti, Brandon Davis di ComicBook.com ha recentemente condiviso un video su Instagram, che potete trovare in calce a questa notizia, in cui l'attore dichiara palesemente che Rhodey sarebbe stato in un luogo molto diverso all'inizio di Armor Wars, e ciò sarebbe stato dovuto ad una rivelazione sorprendente che riguardava lo storico personaggio MCU.

Ovviamente tutto ciò è stato detto dalla star con un anno di anticipo dall'uscita dello show con Nick Fury, eppure la soluzione era proprio davanti ai nostri occhi, ma ce ne siamo accorti solo poco tempo fa. La domanda adesso è: come reagirà Rhodey al nuovo mondo in cui si ritrova? Un mondo senza Tony Stark.

In attesa di scoprirlo, ecco la nostra recensione di Secret Invasion. Oltretutto, sapevate che Andrew Garfield tornerà nell'MCU?