Secret Invasion: un importante mutante potrebbe far parte della serie Marvel

Abbiamo finalmente il primo trailer ufficiale di Secret Invasion, l' attesissima serie Marvel in arrivo sulla piattaforma Disney+ nel 2023. Attraverso alcune GIF ufficiali, però, il colosso dello streaming avrebbe rivelato un dettaglio interessante su un particolare personaggio.

La GIF incriminata si intitola It's the Beginning Abigail Brand e mostra l'attrice Emilia Clarke che parla con qualcuno fuori dall'inquadratura. Questo dettaglio non farebbe che confermare la Clarke nei panni di Brand, personaggio che Joss Whedon e John Cassaday hanno creato e introdotto nella loro serie Astonishing X-Men come capo mezzo-mutante/alfalieno, doppiogiochista dello SWORD e che lavora segretamente con l'organizzazione anti-mutanti ORCHIS, il che la rende uno dei personaggi più complicati dei fumetti al momento.

La notizia non è ufficiale, ma pare non esserci più alcun dubbio ed il fatto che Brand sia un mutante non fa che aumentare le aspettative per questo ruolo. I numerosi fan della Marvel non vedono l'ora di poterne sapere sempre di più sulla serie diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim, sceneggiato da Kyle Bradstreet e con protagonisti Samuel L. Jackson, nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn come Talos.

Con le riprese di Secret Invasion ancora in corso, non resta che attendere il prossimo anno per poterci gustare in anteprima il nuovo progetto Marvel/Disney+!