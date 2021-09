Secret Invasion, iniziate le riprese! La serie con Samuel L. Jackson sta girando a Londra

Kevin Feige aveva anticipato l'imminente inizio dei lavori di Secret Invasion il mese scorso durante la promozione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e ora è arrivata la conferma: le riprese della serie con Samuel L. Jackson sono ufficialmente partite in quel di Londra.

In attesa che le persone coinvolte nella produzione diano l'annuncio ufficiale, infatti, ci ha pensato il sito di Film London (via Murphy's Multiverse) a rivelare che Secret Invasion sta girando per le strade della capitale inglese dal 1° settembre.

Secondo quanto riportato nei mesi scorsi, le riprese dello show andranno avanti almeno fino a dicembre in vista di una data di uscita prevista per il 2022, ma ancora in attesa di essere fissata sul calendario delle serie Marvel in arrivo su Disney+.

Basata sull'omonimo crossover a fumetti scritto da Brian Michael Bendis e pubblicato nel 2008, Secret Invasion vedrà Nick Fury e Talos (Samuel L. Jackson) alle prese con una fazione separata di Skrull (larazza aliena mutaforma introdotta in Captain Marvel) che si è infiltrata di nascosto sul pianeta Terra. La serie potrà vantare un cast di tutto rispetto tra cui spiccano due new entry di alto profilo come Olivia Colman ed Emilia Clark, i cui ruoli non sono ancora stati rivelati.

Intanto, vi lasciamo a tutto quello che sappiamo su Secret Invasion.