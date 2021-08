Secret Invasion: Jemma Simmons potrebbe tornare nella serie Marvel?

I lavori su Secret Invasion, nuovo show del MCU, continuano nel silenzio. Poche le informazioni che ci giungono, e la stessa Emilia Clarke sta tenendo il massimo riserbo come richiesto dalla Marvel. Tuttavia i fan sanno essere molto astuti, e scovare da sé tante informazioni utili. L'ultima riguarderebbe l'arrivo di Jemma Simmons nella serie.

Recentemente una voce aveva avvicinato già uno dei personaggi di Agents of SHIELD al nuovo show con la Clarke. Si tratta di Chloe Bennet che secondo molti avrebbe lasciato un set per apparire in Secret Invasion. Speculazioni, certo, niente di confermato. Adesso, secondo molti, una collega della Bennet, Elizabeth Henstridge, potrebbe entrare a far parte del cast della serie del MCU. La Henstridge in Agents of SHIELD interpretava Jemma Simmons, un personaggio che i fan rivedrebbero con piacere, e che, dopo l'ultimo post su Instagram dell'attrice, sono ormai convinti di ritrovare in Secret Invasion.

Elizabeth Henstridge ha infatti pubblicato un video su Instagram in cui beve da una bottiglia di champagne per festeggiare l'acquisto della sua nuova casa ad Atalanta, dove vivrà insieme al compagno Zachary Abel. Tutto normale, penserete voi, tuttavia nella didascalia l'attrice aggiunge che avrebbe però già i bagagli pronti per partire per l'Inghilterra. Che sarebbe certo il suo luogo di nascita, ma anche il posto dove si svolgeranno nei prossimi mesi le riprese di Secret Invasion. Un caso? Forse no. E a confermarlo è proprio lei. Infatti in uno dei commenti al post un fan ha chiesto se il suo personaggio sarà presente nel MCU (come sappiamo Agents of SHIELD non ne fa parte), e la Henstridge ha risposto con una faccina sorridente.

Un indizio che dà tanta speranza ai fan, che nel frattempo si chiedono quando uscirà Secret Invasion su Disney+.