Secret Invasion, Kevin Feige sulla serie Marvel: 'Sarà un thriller politico sconvolgente'

Con l'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 ormai alle spalle, i Marvel Studios possono concentrarsi interamente sul loro prossimo progetto in arrivo, ovvero la serie Secret Invasion, che avrà il Nick Fury di Samuel L. Jackson per la prima volta assoluto protagonista. Kevin Feige non ha esitato a definire il nuovo show un thriller politico.

Il presidente dei Marvel Studios ha tenuto una presentazione all'inizio degli upfront della Disney in cui ha rivelato le date di uscita della seconda stagione di Loki e della serie spin-off di Hawkeye, Echo. Ma ha anche anticipato l'imminente serie Secret Invasion, definendola un "thriller politico sconvolgente".

"Oggi daremo uno sguardo a tre serie Marvel per Disney+. Come alcuni di voi ricorderanno, l'anno scorso ho partecipato a questo evento quando Sam Jackson è venuto a parlare del suo nuovo show, Secret Invasion, e ora siamo a un mese dal debutto, il 21 giugno, di questo sconvolgente thriller politico".

Secret Invasion sarà incentrato sui personaggi di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Mendelsohn) alle prese con un'invasione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Tra gli altri personaggi storici del MCU ci saranno Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, Don Cheadle nel ruolo di James "Rhodey" Rhodes / War Machine e Martin Freeman nel ruolo di Everett K. Ross.

Tra i nuovi membri del cast figurano Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney e Killian Scott. La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim.

In precedenza, Samuel L. Jackson ha discusso su dove fosse Nick Fury all'epoca di Civil War e Avengers: Infinity War, con l'attore che ha anche confessato il suo immenso amore per il personaggio.

"Amo interpretarlo e amo il fatto che lo stiano aprendo a tutte queste altre possibilità e a questo intero aspetto della sua vita", ha rivelato Jackson a Empire. "Quindi spero di non aver finito, e in questa nuova fase del MCU continuerò a oscillare dentro e fuori da lì in qualche modo".