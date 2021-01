Secret Invasion, Kevin Feige sulla serie: 'Non sarà come Endgame'

Nonostante l'assenza degli Avengers in Secret Invasion, i numerosi fan della Marvel attendono con ansia la nuova serie che trasporrà gli eventi degli omonimi fumetti. Kevin Feige ha quindi discusso dell'impatto che avrà sul MCU.

Il celebre dirigente della Marvel è stato intervistato dai giornalisti di ComicBook.com, che hanno domandato a Kevin Feige se la serie inedita possa essere comparata ad Endgame per numero di personaggi apparsi su schermo. Ecco la sua risposta: "Beh, ci sono più personaggi nei fumetti di Secret Invasion rispetto ad Endgame, quindi direi di no. Non sarà quel tipo di opera, invece sarà più incentrata su Sam Jackson e Ben Mendelson e sulla paranoia che troviamo nelle pagine dei fumetti, con tutti i colpi di scena inaspettati di Secret Invasion. Siamo più interessati a quello, piuttosto che pensare, riusciamo ad inserire più personaggi di Endgame?".

Non sappiamo ancora se la storia inedita farà parte della trama delle prossime serie TV della Marvel come WandaVision o Falcon and The Winter Soldier, gli appassionati sono comunque in attesa di scoprire qualche dettaglio in più su questo show. Come sapete, Secret Invasion è stato annunciato nel corso del Disney Investors Day, per ora non conosciamo ancora la data di uscita dello show, che farà parte della quarta fase del MCU.