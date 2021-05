Secret Invasion, Killian Scott nel cast della serie Marvel in un ruolo misterioso

Il cast della nuova serie Marvel intitolata Secret Invasion si sta ampliando, lo show incentrato sugli Skrull con Nick Fury protagonista, vede Killian Scott entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe come riportato da Deadline.

Scott sarebbe in trattative per unirsi a Secret Invasion in un ruolo non specificato, l'identità di ogni nuova aggiunta al cast della serie è stata tenuta ben segreta fino ad ora. Gli unici personaggi noti sono interpretati da Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Nick Fury e Talos.



Scott è il quarto nuovo arrivato nel cast di Secret Invasion, infatti Kingsley Ben-Adir interpreterà probabilmente un villain e Olivia Colman ed Emilia Clarke sono già state precedentemente annunciate nel progetto.



La celebre storyline fumettistica incentrata sugli Skrull vedrà l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. e Talos alle prese con una fazione di Skull mutaforma infiltrati sul pianeta terra sotto mentite spoglie. Nell'MCU, gli unici Skrull che abbiamo visto finora sono stati alleati della Terra, quindi la trama subirà alcuni cambiamenti. La serie avrà anche molti meno personaggi rispetto alla trama a fumetti, che comprendeva quasi tutti gli eroi dell'Universo Marvel.



Parlando con ComicBook, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha spiegato che l'attenzione sarà concentrata sulla storia stessa, non riempendola del maggior numero possibile di cameo:

"C’erano più personaggi nella serie a fumetti Secret Invasion che in Endgame. Sarà davvero una vetrina per Sam Jackson e Ben Mendelson e attingeremo alla serie a fumetti Secret Invasion che è stata fantastica con i colpi di scena che ha avuto. Quindi, questo è certamente il nostro obiettivo più che domandarci: 'Possiamo mettere insieme più personaggi di Endgame?’"



Secret Invasion sarà scritto e prodotto da Kyle Bradstreet e arriverà su Disney+ come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye e Ms. Marvel. Vi lasciamo con il nostro approfondimento su cosa aspettarci da Secret Invasion e tutte le ipotesi su quale personaggio interpreterà Emilia Clarke in Secret Invasion.



Siete curiosi di vedere questa serie e di scoprire il ruolo di Scott? Chi potrebbe interpretare secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti!