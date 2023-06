Secret Invasion, Kingsley Ben-Adir parla di Gravik: 'Vuole il caos'

Secret Invasion si è contraddistinta, fin da subito, per essere una serie profondamente politica. Il primo episodio ha chiarito le intenzione del villain principale, Gravik, interpretato da Kingsley Ben-Adir che ha parlato degli obiettivi fondamentali del suo personaggio all'interno della serie.

"Vuole infliggere tanto dolore, miseria e sofferenza a chiunque e qualsiasi cosa, come testimoniano Nick Fury e Talos" ha raccontato l'attore, chiarendo quanto il personaggio si presenti come un rivoluzionario, violento e capace di aizzare le folle. "Questo è un ragazzo che non solo vuole provocare il caos, ma vuole che Nick e Talos lo vedano mentre sta accadendo" ha raccontato l'interprete “Vuole che sappiano che è lui che lo sta facendo, e che per me (come attore) era una parte enorme della complessità” ha detto.

"Non sta solo cercando di far saltare in aria le cose; vuole farlo mentre vedono. E vuole vederli vedere" ha continuato Ben-Adir. Nel primo episodio il personaggio si è visto molto poco e nelle scene in cui è effettivamente comparso il suo obiettivo principale era creare confusione e caos. Il suo tentativo di confondersi tra la gente, lo rende un personaggio fortemente ambiguo sotto diversi punti di vista. Mentre i membri del cast di Secret Invasion hanno parlato di una scena scioccante, ciò lascia presagire momenti ancor più sconvolgenti per il futuro.

In attesa del secondo episodio, vi consigliamo la nostra recensione alla 1x01 di Secret Invasion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!