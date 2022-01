Secret Invasion, Kingsley Ben-Adir sul set: chi è il suo personaggio?

La produzione della serie Marvel's Secret Invasion è attualmente in corso e sono già online diverse anticipazioni che riguardano lo show e su ciò che includerà all'interno del Marvel Cinematic Universe. La serie includerà diversi veterani del franchise e alcune new entry, tra cui la star di Alta Fedeltà, Kingsley Ben-Adir.

E proprio su quest'ultimo si concentra l'ultima foto - dopo quella di Cobie Smulders insanguinata - proveniente dal set di Secret Invasion. Un primo sguardo a Ben-Adir, il villain dello show, sul set della serie, che non rivela moltissimo ma aumenta la curiosità dei fan.



D'altronde è stato lo stesso Kingsley Ben-Adir ad aver ammesso che nulla può uscire dalla sua bocca circa i dettagli della serie:"Siamo stati addestrati a non parlare per circa sei mesi. Non appena me l'hai chiesto [di rivelare dettagli su Secret Invasion] mi è comparso in testa il robot Marvel che dice 'Non parlare, non dire niente, menti'. Quindi non lo so".

Tuttavia da tempo sul web circolano speculazioni su quello che potrebbe essere il ruolo di Ben-Adir; il suo personaggio potrebbe aver avuto un legame in passato con Talos (Mendelsohn) e secondo quanto riportato da Murphy's Multiverse diversi mesi fa, Ben-Adir potrebbe interpretare la spia Skrull Paibok. Altre voci ritengono che possa invece rivestire i panni di Super Skrull, il cui vero nome è Kl'rt. Quale di queste voci si rivelerà eventualmente veritiera sul personaggio di Kingsley Ben-Adir?



Marvel's Secret Invasion sarà incentrato sui veterani dell'MCU, Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn), che devono affrontare un'invasione di Skrull mutaforma, infiltratisi in ogni aspetto della vita sulla Terra. Le new entry rispondono al nome di Emilia Clarke, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald e Killian Scott.



Ecco le nostre aspettative e anticipazioni di Secret Invasion, la nuova serie Marvel Cinematic Universe creata da Kyel Bradstreet per la piattaforma streaming Disney+.