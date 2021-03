Secret Invasion, Kingsley Ben-Adir si unisce al cast della serie Marvel: sarà il villain!

È il sempre puntuale Variety a rendere noto che Kingsley Ben-Adir, attore noto per i suoi ruoli nella serie Netflix The OA e nel film Quella notte a Miami di Regina King, è stato ingaggiato per vestire i panni del villain di Secret Invasion, la serie Marvel con protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.

I dettagli della parte sono ancora tenuti sotto segreto, ma stando alle fonti di Variety Ben-Adir ricoprirà il ruolo di antagonista principale, dunque probabilmente uno Skrull. Ricordiamo infatti che la serie vedrà Nick Fury (Jackson) e Talos (Mendelsohn) alle prese con un'invasione planetaria da parte di una fazione della razza aliena mutaforma, come d'altronde accade nell'omonimo crossover a fumetti firmato da Brian Michael Bendis.

Oltre ad aver vestito i panni di Malcolm X in Quella notte a Miami, pellicola che proprio poche ore fa ha ottenuto 3 nomination agli Oscar 2021, l'attore ha recentemente interpretato l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama nella miniserie Showtime Sfida al presidente - The Comey Rule. I suoi crediti inoltre includono il crime drama Vera e la popolare serie BBC Peaky Blinders.

Lo sviluppo della serie è stato affidato allo showrunner Kyle Bradstreet, che farà sia da sceneggiatore che da produttore esecutivo, mentre non ci sono novità su quando il progetto entrerà effettivamente in produzione.

Quali sono le vostre aspettative nei confronti dello show? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle anticipazioni di Kevin Feige su Secret Invasion.