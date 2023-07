Secret Invasion, Martin Freeman parla della 'sconvolgente' scoperta del suo personaggio

Fin dai primi secondi Secret Invasion ha messo in chiaro quanto, l'intenzione della serie, sia quella di creare un clima di ansia, angoscia e pressione. La prima scena, con protagonista Everett Ross interpretato da Martin Freeman, ha messo immediatamente in crisi anni di convinzioni dei fan.

La domanda che tutti si sono posti, nel momento in si è compreso che in realtà l'agente di collegamento con il Wakanda fosse un Skrull, è se lo fosse stato fin dall'inizio. E a chi chiederlo se non al suo interprete? Durante una intervista a Collider in occasione dell'uscita della serie, Martin Freeman ha detto la sua sulla sconvolgente prima scena della serie che lo ha visto protagonista e che ha fatto crollare le convinzioni di tantissimi appassionati e che, soprattutto, ha dato un tono a Secret Invasion.

Mentre si è scoperto che Nick Fury è sposato con una Skrull, quello che è stata avviata nella serie è una vera e propria riflessione sulla coesistenza tra specie. Freeman, che per anni ha interpretato Everett Ross, ha parlato di quanto lui non abbia interpretato Ross come se fosse uno Skrull. "Non voglio credere che sia stato uno Skrull per tutto questo tempo, quindi non lo faccio. Non è quello che ho interpretato. Ho sempre creduto, nel ruolo di Ross, in realtà. Mi piace molto interpretarlo come uno Skrull o altro (...) Ma sono stato avvisato prima di vedere un copione e ho pensato, 'Eh? Che cosa?!' Perché allora devi adattare tutto ciò che hai fatto e tutto ciò che il pubblico pensa." ha concluso.

In attesa del nuovo episodio, vi consigliamo la nostra recensione della 1x03 di Secret Invasion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!