Secret Invasion: la Marvel scopre le carte nelle nuove immagini promozional

La Marvel ha preso una direzione completamente nuova per la sua serie Secret Invasion lasciando per una volta un po’ in disparte i suoi supereroi per raccontare un trhiller spionistico ad alta tensione. I nuovi poster promozionali ci danno un’idea del concept dello show riprendendo le tagline del fumetto da cui è tratta.

Il primo trailer di Secret Invasion ci ha mostrato il Nick Fury di Samuel L. Jackson alle prese con nuove sfide da affrontare in un mondo in cui gli Avengers non esistono più, lo SHIELD si è disgregato e un gruppo di Skrull sta cospirando per prendere il potere sulla Terra.

Adattata dal fumetto del 2008, la nuova serie della casa delle idee prende forma dalla capacità degli alieni mutaforma di assumere le sembianze di chiunque e si concentrerà sul tema posto già nel racconto originale dal suo creatore Brian Michael Bendis: “Who Do You Trust?”, di chi ti puoi fidare?

La nuova serie di poster promozionali distribuiti tramite Twitter ruota proprio intorno a questo concetto svelando l’animo della narrazione e portando in campo quella che vuole somigliare a una vera e propria campagna di propaganda complottista atta a mettere in guardia a proposito della natura dei villain e del fatto che tutti potrebbero essere coinvolti nella cospirazione e nell'invasione.

Dopo la conferma della data d’uscita, prevista per il 21 giugno 2023 sulla piattaforma di streaming Disney+ e il primo poster ufficiale di Secret Invasion, vi lasciamo dunque alle artistiche immagini che ci catapultano nell’atmosfera fantascientifica e spionistica del nuovo lavoro Marvel e che contribuiranno sicuramente a far montare l’attesa per una delle serie più anticipate dell’anno.