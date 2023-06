Secret Invasion, Ben Mendelsohn svela il suo rapporto con Samuel L. Jackson

Si avvicina sempre di più l'uscita di Secret Invasion, nuova serie Marvel Studios che vedrà tornare una delle coppie più di successo dell'universo cinematografico: Nick Fury e Talos. I due avevano collaborato insieme già in Captain Marvel mostrando una dinamica più che valida.

Ben Mendelsohn, interprete di Talos, ha parlato della sua collaborazione con Samuel L. Jackson e di come l'attore sia una fonte di ispirazione costante. "Sam è proprio come uno degli umani più fighi che siano mai apparsi su uno schermo" ha raccontato l'attore. "La cosa grandiosa di lavorare con Sam è che, ogni tanto, vedi queste sue versioni diverse, ed è davvero speciale" ha spiegato, mettendo in evidenza le mille sfaccettature del compagno di set.

Il regista ha parlato di Secret Invasion come la serie più oscura di casa Marvel opinione confermata dalle prime recensioni internazionali rilasciate dalla stampa. "Sam ti rende migliore perché reciti con una delle persone più importanti, in termini di recitazione cinematografica, del nostro tempo. Non passi quel genere di cose alla leggera e non fai un mezzo passo se puoi evitarlo" ha detto Mendelsohn. I Marvel Studios, di recente, pare abbiano deciso di iniziate a lavorare su tipi di prodotti che tendano al thriller politico, giocando sul successo ricavato anni fa da The Winter Soldier.

In attesa dell'arrivo della serie, vi consigliamo 5 cose da sapere prima di vedere Secret Invasion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!