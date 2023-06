Secret Invasion, Ben Mendesohn elogia Emilia Clarke: 'Come figlia di Talos è perfetta'

A meno di una settimana dal debutto di Secret Invasion su Disney+, si sta intensificando la promozione attorno a quella che è la prima serie del Marvel Cinematic Universe di questo 2023. Nello show vedremo l'esordio nel MCU di Emilia Clarke nei panni di G'iah, la figlia del Talos di Ben Mendelsohn. Per l'occasione l'attore ha elogiato la collega.

"Uno dei regali più grandi che ho ricevuto è stato avere accanto questa persona favolosa e questa attrice favolosa nei panni della figlia di Talos, e che è stata in grado di aggiungere tutta quella dimensione", ha spiegato Mendelsohn. "La gente non l'ha ancora visto, quindi, non l'avete sentito dire da me, ok? Ma scenderemo a patti con quello che sta accadendo. Spoiler, c'è un'invasione nella serie, giusto? È un segreto. Questa è l'altra parte della faccenda. Dobbiamo affrontare le fratture, le crepe di quell'invasione, e possiamo esplorare diversi punti in cui ha avuto inizio".

Come già rivelato in precedenza, il personaggio di Emilia Clarke sarà G'iah, la figlia di Talos (Ben Mendelsohn): i fan più attenti del Marvel Cinematic Universe ricorderanno che G'iah è già apparsa quando era ancora bambina durante gli eventi di Captain Marvel (uscito nel 2019 ma ambientato negli anni '90). Secret Invasion è ambientato ai giorni nostri e quella bambina è ormai un'adulta. Un articolo di Vanity Fair ha svelato anche che nel suo percorso di formazione G'iah ha scelto di schierarsi con i radicali Skrull nello show e quindi contro suo padre Talos e il suo amico Nick Fury.

Dopo l'anteprima di qualche giorno fa, sono arrivate le prime reazioni a Secret Invasion, che non hanno promosso a pieni voti lo show Marvel. Le critiche si sono concentrate sul ritmo piuttosto lento della narrazione e su dei personaggi non troppo convincenti, fatta eccezione per il Nick Fury di Samuel L. Jackson che finalmente si prende la scena che si merita.

Secret Invasion debutterà il 21 giugno prossimo su Disney+ e sarà composta da un totale di sei episodi.