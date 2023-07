Secret Invasion, i migliori easter-egg del quarto episodio in attesa del quinto

Anche Secret Invasion non è immune alla passione dei Marvel Studios per gli easter-egg: la serie con Samuel L. Jackson sta strizzando l'occhio ai fan di lungo corso del franchise in molti modi diversi di episodio in episodio, come confermano le tante piccole sorprese disseminate nel corso di quello pubblicato la scorsa settimana.

Mentre il trailer del finale di Secret Invasion ci prepara alla resa dei conti tra Fury e il Super Skrull, cerchiamo dunque di fare un po' di ordine individuando i vari easter-egg presenti nel quarto episodio, che già con l'essere in buona parte ambientato durante un flashback risalente al 2012 (poco dopo la battaglia di New York) partiva come terreno fertilissimo per operazioni di questo tipo.

Proprio durante il flashback possiamo ad esempio osservare un giornale i cui titoli parlano chiaramente della battaglia tra gli Avengers e Loki, la stessa a cui fa riferimento Varra quando parla di alcuni servizi al telegiornale dedicati proprio alle gesta di Cap e soci; durante la conversazione tra Fury e Rhodes, inoltre, il riferimento alla nanotecnologia va inteso come un divertente rimando alle tecnologie di cui si è fatto largo utilizzo nel post-Infinity War.

Infine eccoci a casa di Fury e Varra, dove fa capolino un libro dal titolo Decodificare il Gene Superumano (chiaro riferimento agli X-Men e agli Inumani), mentre immaginiamo non ci sia nulla da spiegare per quanto riguarda i poteri di Gravik, identici a quelli di Groot. E voi, ne avete notati altri? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del quarto episodio di Secret Invasion.