Secret Invasion, Nick Fury come John Wayne secondo il regista dello show

Secret Invasion è una miniserie con protagonista Nick Fury che verrà pubblicata settimanalmente per 6 settimane su Disney+ a partire dal 21 giugno 2023. Lo show vedrà il protagonista avere a che fare con un oscuro complotto che ha al centro la razza Skrull.

Empire Magazine ha parlato con il regista della serie Ali Selim, discutendo del viaggio che il personaggio di Samuel L. Jackson intraprenderà.

In preparazione di Secret Invasion, hanno discusso di film come Il Terzo Uomo o I cercatori.

Ora, un classico film noir potrebbe adattarsi al tono di ciò che vediamo nel trailer di Secret Invasion, ma le sopracciglia si alzano quando viene menzionato un western.

Selim ammette che tutto ciò ha senso se pensi al viaggio di Fury durante le puntate.

Si tratta letteralmente di una casa di specchi e quando l'ex direttore dello SHIELD torna in campo, è ora di passare all'offensiva.

"Abbiamo parlato molto del classico spionaggio noir, come il terzo uomo", ha detto Selim. "Mentre Nick si muove attraverso questo, esce da un noir ed entra in un western. Diventa il classico pistolero solitario che cammina alla ricerca dei cattivi, come John Wayne".

Nel frattempo, è stata rivelata la durata e il numero degli episodi di Secret Invasion.

Mentre i fan attendono di sapere cosa accadrà al personaggio di Nick Fury nello show, il suo futuro dopo quest'ultimo rimane ancora incerto.