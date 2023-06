Secret Invasion, Nick Fury appare all'Avengers Campus di Disneyland!

Dopo che gli Skrull di Secret Invasion hanno interrotto un matrimonio, la serie MCU infiltra nuovamente le sue spire nella realtà di tutti i giorni: il 21 giugno 2023 Nick Fury è comparso all'Avengers Campus di Disneyland!

"La sua missione?" scrive Marvel.com. "Reclutare ospiti per mettere in pratica l'arte dello spionaggio in una nuovissima esperienza interattiva, disponibile soltanto all'Avengers Campus. Grazie alle sue competenze, Nick Fury condividerà intuizioni acute, osservazioni geniali e consigli inestimabili mentre cerca e allena i futuri protettori della Terra. Grazie al supporto dei suoi aiutanti di addestramento, inviterà le reclute più giovani a unirsi alla battaglia più giusta. Insieme, le reclute presteranno giuramento per proteggere la Terra".

Ad aggiungere altri dettagli è l'account di Disneyland. "Nessun backup. Soltanto Furia. Nick Fury si fa strada verso l'#AvengersCampus di #DisneyCalifornia Adventure!".

Diretto da Kyle Bradstreet e scritto da Thomas Bezucha e Ali Selim, Secret Invasion è la prima miniserie della Fase Cinque del MCU e vede Nick Fury impedire che un gruppo di Skrull ribelli conquisti il pianeta. Nel cast, oltre a Samuel L. Jackson nei panni del protagonista, ricordiamo Ben Mendelsohn (Talos), Kingsley Ben-Adir (Gravis), Killian Scott (Pagon) e Olivia Colman (Sonya Falsworth). Il primo episodio, Resurrezione, è disponibile su Disney+ dal 21 giugno 2023, mentre il finale di stagione debutterà il prossimo 26 luglio.

Se invece volete approfondire il sensazionale evento in cui potrai incontrare Nick Fury, non perdetevi le prime immagini dell'Avengers Campus, la cui apertura è avvenuta nel giugno 2021. Lì avrete l'occasione di incontrare i vostri supereroi preferiti e scoprire sempre nuovi dettagli sul Marvel Cinematic Universe.