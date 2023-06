Secret Invasion, Nick Fury è gay? La scena che fa discutere i fan

Alla sessualità dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe gli accenni nel franchise hanno sempre latitato, ragion per cui risulta difficile, effettivamente, distinguere i loro orientamenti sessuali: Nick Fury non fa eccezione, ma secondo alcuni fan Secret Invasion potrebbe averci fornito un'indizio sulla sua omosessualità.

Mentre si continua a parlare della sigla di Secret Invasion generata dall'Intelligenza Artificiale, in molti si stanno infatti concentrando sul momento in cui il personaggio di Samuel L. Jackson si riunisce con Talos, lo Skrull che durante il periodo di lontananza del nostro dalla Terra ne ha assunto le sembianze, come ci mostrò la scena post-credit di Spider-Man: Far From Home.

È in questo frangente che notiamo infatti un Nick Fury decisamente più espansivo ed emotivo del solito, che si lascia andare addirittura a un contatto fisico con il nostro alieno: nulla che non possa rappresentare semplicemente una dimostrazione d'affetto tra due cari amici, ma trattandosi di un personaggio solitamente freddo e distaccato come il capo dello SHIELD la cosa finisce inevitabilmente per destare qualche sospetto.

Si tratta, naturalmente, di semplici impressioni: vedremo se tutto si rivelerà un semplice abbaglio (molto probabile) o se gli Studios decideranno di approfondire la questione. A proposito di Fury, intanto, Samuel L. Jackson ha spiegato la sua scelta di non convocare gli Avengers.