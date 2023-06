Secret Invasion, Nick Fury litigherà con Valentina Alegra de Fontaine?

Secret Invasion permette al Marvel Cinematic Universe di puntare ancora i riflettori su Nick Fury, ma qual è il suo rapporto con Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus)? In una recente intervista, Samuel L. Jackson ha anticipato un possibile conflitto di Fury con l'unica mortale capace di collegare dei e super-soldati.

"Ne ho parlato con lei" ha dichiarato Jackson, "perché ha realizzato un film con mia moglie che uscirà molto presto. Era seduta proprio dietro di me agli Oscar. Quindi continuava a stuzzicarmi, ripetendo: 'Litigheremo, litigheremo'. È come se sapesse qualcosa che io non so".

Avverrà davvero lo scontro? Se sì, potremo sperimentarlo già in Thunderbolts? Inoltre, non sappiamo se i due attori rilasciano dichiarazioni simili per prefigurare i futuri eventi del MCU, o, semplicemente, perché non sanno quale piega potrà mai prendere la saga. In un'altra occasione, un produttore MCU ha analizzato il personaggio di Julia Louis-Dreyfus.

Ideato da Kyle Bradstreet, Secret Invasion racconta la storia di un gruppo di Skrull ribelli, che spinge Nick Fury, l'agente Hill e Talos a cercare di fermare l'invasione prima che sia troppo tardi. Nel cast, oltre a Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, ricordiamo anche Kingsley Ben-Adir (Gravik), Killian Scott (Pagon) e Samuel Adewunmi (Beto).

I primi due degli otto episodi della serie sono disponibili su Disney+. A proposito, ecco tutti gli easter egg della seconda puntata di Secret Invasion.

E voi cosa ne pensate? Nick Fury e Valentina Allegra de Fontaine riusciranno a rispettare i confini reciproci, o finiranno inevitabilmente col fronteggiarsi? Fatecelo sapere nei commenti!