Secret Invasion non è per bambini: in UK Disney+ avverte i genitori

Il Marvel Cinematic Universe si è quasi sempre posto come un franhcise family-friendly: sono effettivamente pochissimi i prodotti appartenenti alla saga la cui visione andrebbe sconsigliata a un pubblico composto esclusivamente da giovanissimi, ma di questi pochi fa sicuramente parte la new entry Secret Invasion.

Nei giorni successivi all'esordio del primo episodio di Secret Invasion su Disney+, infatti, in UK qualcuno ha notato la comparsa di un avviso rivolto ai genitori: la serie incentrata sulle vicende di Nick Fury e degli Skrull è d'altronde stata classificata come PG-13, e il bollino Parental Control Advised apparso anche nei post social inerenti allo show non fa che ricordare ai genitori di non considerarla un qualcosa che dei bambini dovrebbero vedere senza un adulto al loro fianco.

Secret Invasion è, d'altro canto, stata elogiata sin da queste prime battute proprio per il suo indugiare su temi decisamente più adulti rispetto alla media delle produzioni degli Studios, con un'atmosfera che la rende più vicina ai capitoli più seri del franchise come Captain America: The Winter Soldier; prima della serie con Samuel L. Jackson, ricordiamo, Moon Knight era riuscita addirittura a ricevere il rating PG-16. Consigli ai genitori a parte, comunque, nei giorni scorsi Cobie Smulders ha detto la sua sul finale del primo episodio di Secret Invasion.