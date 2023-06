Secret Invasion non è un trionfo per la Marvel, ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Per i Marvel Studios Secret Invasion doveva essere una ripartenza, dopo alcune serie televisive decisamente poco apprezzate e che hanno faticato a incontrare il favore di pubblico e critica (vedi la disastrosa She-Hulk: Attorney at Law). Purtroppo, però, il punteggio iniziale su Rotten Tomatoes non è dei migliori per la serie con Samuel L. Jackson.

Dopo che martedì sera i critici televisivi hanno condiviso sui social media le loro reazioni a Secret Invasion per lo più positive, le prime recensioni apparse online mercoledì sono invece più contrastanti. Con un punteggio del 65% su Rotten Tomatoes, Secret Invasion è la serie Marvel Studios con la valutazione più bassa dopo Ms. Marvel (98%), What If...? (94%), Hawkeye (92%), Loki (92%), WandaVision (91%), Moon Knight (86%), The Falcon and the Winter Soldier (84%) e She-Hulk: Attorney at Law (80%).

"Invece di 007 o Mission: Impossible, gli spettatori si ritrovano con un'amalgama di Captain America: The Winter Soldier e The Expendables", ha scritto Adam Barnhardt nella sua recensione di ComicBook. "Non è una critica, ma è un cambiamento che stride rispetto a ciò che i Marvel Studios avevano promesso per la serie". Tuttavia, viene evidenziato spesso che Jackson "al suo meglio", e la serie limitata di sei episodi è una "disamina del personaggio in un modo che solo l'attore poteva realizzare, ed è qualcosa che era atteso da tempo".

The Hollywood Reporter: "Dopo due episodi, la serie stessa è una delusione. Un cast straordinario, guidato da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Olivia Colman e Don Cheadle, mantiene le cose generalmente guardabili e, quando viene data loro l'opportunità di interagire, è possibile individuare la versione migliore dello show. Ma per la maggior parte, Secret Invasion è più cupo e persino noioso di quanto ci si poteva aspettare dai suoi tratti alla John le Carré/Graham Greene".

Variety: "Jackson eccelle quando gli viene data la possibilità di condurre un progetto e non è una sorpresa: è Samuel L. Jackson. Ma, nei primi due episodi della serie, fa parte di uno show che si fa valere come, nello specifico, televisione, il che è una sorpresa abbastanza gradita per un marchio che ha avuto risultati contrastanti in questo campo".

IndieWire: "Dire che i primi due episodi sono privi di suspense non sarebbe del tutto corretto. Il climax della première funziona abbastanza bene, e le puntate di un'ora si muovono senza l'evidente lentezza delle passate serie televisive del MCU. Tuttavia, Secret Invasion si rivela tanto tiepido quanto inerte. Al cast viene dato a malapena spazio per fare qualcosa: persino Jackson, che ha la maggior parte del tempo sullo schermo, si inserisce a malapena".

Su queste pagine potete recuperare anche la nostra recensione di Secret Invasion, relativa ai primi due episodi.

Empire Magazine è più incoraggiante: "Come uno dei progetti più maturi del MCU fino ad oggi, Secret Invasion è un dramma avvincente e teso che regala ai suoi attori un materiale importante e incoraggia il pubblico a guardare oltre la patina del supereroismo."