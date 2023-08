Secret Invasion: i numeri di una serie TV costata 1 milione al minuto

Secret Invasion, ampiamente criticata dai fan, è una serie TV che ha del paradossale: breve e dannatamente caro, l'ultimo tassello del MCU è costato la bellezza di oltre 200 milioni di dollari, praticamente un record, superiore al costo di gran parte dei film dello stesso universo Marvel.

Se è vero che i soldi non fanno la qualità di un'opera - e la definizione di "cringe" data dai fan a Secret Invasion per l'epilogo e la CGI utilizzata vanno in parte a confermarlo - in questa sede ci concentreremo più che altro sulle folli cifre di quest'opera che tra gli altri conta anche la presenza di Don Cheadle e Samuel L. Jackson.

La Serie TV di Secret Invasion, che consiste di 6 episodi di lunghezza variabile tra i 38 e i 58 minuti, ha una durata lorda complessiva di 272 minuti, ricordando che, tra l'altro, non ci sono neanche scene post-credit. Al netto dei titoli di coda e dei riassunti, arriviamo a una durata finale di poco meno di 225 minuti.

Ora, con un costo totale della serie pari a 212 milioni, è facile arrivare allo step successivo, ovvero un costo netto di circa 950.000 dollari al minuto di girato finale, oppure 780.000 dollari al minuto considerando anche titoli di coda e riassunti iniziali. Chiaramente, si tratta solo di meri numeri da calcolatrice e le spese non possono essere calcolate in questo modo, ma è forse uno dei modi più efficaci per rendere l'idea di quanto quest'opera sia stata titanica per le casse dell'azienda.