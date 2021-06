Secret Invasion, una nuova folle teoria sull'anziano Steve Rogers: e se fosse uno skrull?

Con Captain Marvel gli Skrull hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe, anzi potremmo dire che ne hanno sempre fatto parte a nostra insaputa e sicuramente con l'arrivo di Secret Invasion ne sapremo di più.

L'introduzione di questi alieni mutaforma garantisce molteplici nuove strade agli showrunner dei Marvel Studios che potranno, grazie a questa gallina dalle uova d'oro, reinventare vecchi personaggi e introdurne chiaramente di nuovi. Sul web però, proprio a proposito degli skrull si sta facendo largo un'altra incredibile teoria: e se l'anziano Steve Rogers fosse in realtà uno di questi extraterrestri?

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame non abbiamo praticamente più avuto notizie del vecchio Captain America, in Falcon and The Winter Soldier il suo destino è stato trattato in maniera assai marginale, servendo solo da trampolino di lancio per un nuovo eroe a stelle e strisce. Si è addirittura presupposto che Steve Rogers fosse sulla luna, ma fin qui non è stato ancora chiarito nè il come nè il perchè.

In molti hanno pensato allora, collegando le poche informazioni in nostro possesso, che in realtà l'anziano Captain America sia uno skrull, e che il suo arrivo si sia reso necessario per permettere alla sua controparte "giovane" di svolgere missioni in incognito altrove. Questa teoria aprirebbe naturalmente le porte al ritorno di Chris Evans nel MCU, ma come spesso succede con le folli ipotesi circolate negli ultimi anni, tutto questo potrebbe anche essere una semplice frottola. Staremo a vedere se qualcosa verrà rivelato in Secret Invasion.