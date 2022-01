Secret Invasion: le nuove foto dal set mostrano una vera location russa, la riconoscete?

Le riprese di Secret Invasion proseguono a spron battuto nel Regno Unito, e in queste ore sono emerse nuove foto dal set che mostrano una famosa location della Russia, ricostruita ovviamente in studio.

Su Instagram, l'account di Atlanta Filming ha pubblicato nuove immagini dal dietro le quinte di Secret Invasion, rivelando uno dei set più grossi dello show: come potete vedere in calce all'articolo, sembra che la serie tv del Marvel Cinematic Universe abbia ricreato la Piazza Rossa, che si trova all'interno delle mura orientali del Palazzo del Cremlino a Mosca. Questa ricostruzione ultra-dettagliata sembrerebbe rivelare che con molta probabilità una grossa scena d'azione si svolgerà in questa 'location', in maniera simile a quanto visto in Hawkeye con il Rockefeller Plaza nel finale della serie.

Ricordiamo che Secret Invasion sarà composta da sei episodi, diretti da Thomas Bezucha e Ali Selim. Il cast comprende, oltre a Samuel L. Jackson come Nick Fury, Cobie Smulders come Maria Hill e Ben Mendelsohn come Talos, anche Kingsley Ben-Adir, la premio Oscar Olivia Colman, la star di Game of Thrones Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo in ruoli attualmente sconosciuti. Le riprese sono iniziate a Londra nel settembre 2021, con una data d'uscita ancora da stabilire.

Quali sono le vostre aspettative per la serie? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, scoprite alcuni nuovi dettagli sul misterioso ruolo di Emilia Clarke.