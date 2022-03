Secret Invasion: le nuove foto da set rivelano l'identità del Presidente degli Stati Uniti

Dall'inizio della produzione sono molteplici le foto rubate dal set di Secret Invasion e dopo aver visto all'opera Samuel L. Jackson e Cobie Smulders e dopo aver dato uno sguardo agli enigmatici Skrull ora i nuovi scatti ci permettono di scoprire il volto del nuovo Presidente degli Stati Uniti nel Marvel Cinematic Universe.

Dallo stralcio di giornale che potete intravedere sfogliando il post in calce alla notizia, scopriamo che si tratta del Presidente Ritson interpretato per l'occasione da Dermot Mulroney, attore di recente apparso in produzioni di successo come Shameless, Arrested Development e Hanna.

La più alta carica dello stato americano viene immortalata accanto al War Machine di Don Cheadle e questo è assai divertente se si pensa che inizialmente proprio James Rhodes sarebbe dovuto essere il Presidente degli Stati Uniti post blip, nei piani iniziali di Kevin Feige.

A tal proposito Christopher Markus ha detto: "Volevamo che fosse Presidente, ma questo avrebbe creato troppe implicazioni e volevamo rendere la sua storia il più interessante possibile, non volevamo essere troppo sbrigativi, così abbiamo deciso di accantonare l'idea per utilizzarla in un prossimo futuro, magari proprio in una serie in arrivo su Disney+".

E mentre Secret Invasion si fa attendere, sul web spuntano in ogni angolo immagini dei lavori. Pare proprio che la serie non arriverà in streaming nel 2022 come inizialmente preventivato ma che si dorvà pazientare almeno fino al 2023.