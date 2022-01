Secret Invasion: le nuove foto dal set svelano una delle ambientazioni della serie Marvel

Le riprese principali di Secret Invasion, l'attesa nuova serie Marvel che arriverà prossimamente su Disney+, si sono spostate ad Halifax, in Canada, ma alcune nuove foto dal set ci mostrano per la prima volta una delle ambientazioni dello show. Mentre ancora non abbiamo traccia della presenza di Samuel L. Jackson, sappiamo che saremo in Russia.

Un fan, infatti, è riuscito a scattare una foto nella quale si vedono alcuni manifesti con delle scritte in russo e queste in pratica testimoniano che alcune sequenze saranno ambientate nel corso della Festa dell'Unità nazionale russa (National Unity Day). Una festa nazionale in Russia che si festeggia il 4 novembre e celebra l'evento in cui il paese riuscì a guadagnare l'indipendenza dalle forze lituano-polacche nel 1612.

Giusto qualche giorno fa, un membro del dipartimento locale aveva dichiarato il suo entusiasmo per il fatto di tenere le riprese di Secret Invasion ad Halifax: "Confesso di essere una grande fan della Marvel e quindi la prospettiva di vedere alcune scene girate qui ad Halifax è incredibilmente eccitante!" aveva detto Holly Lynch. "È un'altra occasione per mostrare Halifax al mondo e dimostrare ancora una volta che possiamo ospitare produzioni di grande successo come questa. Anche se sono contraria a un secondo lavoro per i parlamentari, se hanno bisogno di comparse, spero davvero che mi chiamino per girare qualche scena!".

In particolare pare che le riprese si terranno nella zona della Piece Hall, un grosso edificio costruito nel '700 per ospitare il mercato di tessuti nel West Yorkshire. Presto o tardi riusciremo ad avere anche qualche nuova informazione sul ruolo di Emilia Clarke in Secret Invasion. Per adesso sappiamo solo che sarà una "spia con i superpoteri" ma non abbiamo altri dettagli al riguardo.