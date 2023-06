Secret Invasion, nella nuovissima clip della Marvel Maria mette in guardia Nick Fury

Dopo la pubblicazione gratuita dei primi 5 minuti della serie, la Marvel ci regala un'altra clip da 1 minuto e 1 secondo, che pubblica su Youtube.

Nella clip appare subito Cobie Smoulders che interpreta Maria Hill, con un taglio sopra il naso e un'aria vissuta. Davanti a lei, uno sfavillante Samuel L. Jackson, anche lui non in ottimissima forma.

I due conversano davanti a una partita di scacchi e due birre. I loro visi scavati nascondono una grande storia alle spalle. Maria parla in maniera schietta con Nick Fury.

Maria: "Fai la tua mossa?"

Nick: "Non ho deciso ancora".

Maria: "Ecco quello che temevo. Il Nick che conoscevo era sempre un passo avanti agli altri".

E ancora: "Il tuo mancato comunicare con noi negli ultimi anni è stato un messaggio molto chiaro. Non sei pronto, Fury. C'è una minaccia reale lì fuori. Non sei più stato lo stesso dopo il Blip. Mi hai sempre detto che non bisogna vergognarsi se ci si tira indietro quando il cammino non è stabile. Quindi stai attento ai tuoi passi. Altrimenti qualcuno si farà male".

La risposta dei fan nei commenti del video è accogliente e anche, a tratti, dolce. Molti infatti sono contenti di vedere finalmente i due personaggi avere più rilevanza all'interno della saga. Altri, ritengono che questa possa essere una delle serie meglio riuscite degli ultimi tempi. Ci sono anche gli scettici, d'altronde il mondo è bello perché è vario.

Voi, invece, che sensazione avete avuto da questa nuova clip? Lasciateci un commento per farcelo sapere!