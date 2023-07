Secret Invasion, da oggi l'episodio finale: guardate una scena in anteprima

Marvel Entertainment ha pubblicato una nuova clip dell'episodio finale di Secret Invasion, prima miniserie della cosiddetta Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, con protagonista Samuel L. Jackson di nuovo nei panni di Nick Fury. La serie è disponibile su Disney+ e l'ultimo episodio della prima stagione uscirà domani.

Nella clip si vede Nick Fury (Jackson) in difficoltà di fronte a Gravik, interpretato da Kingsley Ben-Adir. La serie racconta le vicende di un gruppo di Skrull ribelli che intende conquistare il pianeta Terra grazie alla capacità di trasformarsi in un essere umano senza possibilità che si possa percepire la loro presenza prendendone in questo modo il posto.



Insieme all'agente Maria Hill (Cobie Smulders) e all'amico Talos, anche lui uno Skrull (Ben Mendelsohn), Nick Fury tenterà in tutti i modi di fermare quest'invasione silenziosa e imminente; una missione complicata perché non potrà stabilire di chi fidarsi.



Su Everyeye potete scoprire che ruolo ha avuto Samuel L. Jackson nella produzione di Secret Invasion. L'attore è da anni una colonna portante del Marvel Cinematic Universe e il ruolo di Nick Fury ha caratterizzato l'ultimo decennio della sua carriera al cinema e in tv.

Nel cast della serie anche Dermot Mulroney, Richard Dormer, Emilia Clarke, Olivia Colman e Don Cheadle.



Non perdetevi la nostra recensione del penultimo episodio di Secret Invasion, in attesa dell'episodio finale disponibile da domani sulla piattaforma streaming Disney+.