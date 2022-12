Secret Invasion, Olivia Colman assicura: 'Spoiler? Non posso, non ricordo niente'

Le star spoilerose sono sempre state un grosso problema per i Marvel Studios: da Mark Ruffalo a Tom Holland, i protagonisti dell'MCU incapaci di rispettare gli accordi di non divulgazione sono un bel po', ma a quanto pare Olivia Colman non farà mai parte di questi, almeno stando alle ultime dichiarazioni dell'attrice di Secret Invasion.

Mentre il primo trailer di Secret Invasion ci mostra finalmente anche il debutto di Emilia Clarke nel Marvel Cinematic Universe, infatti, la star de La Favorita e The Crown ammette candidamente di non essere in grado di ricordare i dettagli di quanto girato, al punto che le sarebbe praticamente impossibile fare spoiler di qualche tipo.

"Non posso farvi spoiler semplicemente perché non ricordo niente" sono state le parole di Colman, che sul suo esordio in un franchise come l'MCU ha poi aggiunto: "Mi sembra un po' di star tradendo le piccole produzioni, ma sono una grande fan Marvel. Dopo ogni film Marvel corro dal mio agente e chiedo: 'Non posso essere un supereroe?' Alla fine sono riuscita a fare una piccola parte in uno show Marvel, e quindi sono super eccitata".

Vedremo cosa ne sarà di questa prima volta di Olivia Colman nell'MCU: qui, intanto, trovate un approfondimento sul personaggio di Emilia Clarke in Secret Invasion.