Secret Invasion, Olivia Colman sugli Avengers: 'Sono un po' frivoli'

La serie Marvel Secret Invasion<7B> vede un Nick Fury impossibilitato nel chiamare gli Avengers, ma, in generale, l'uomo non sembra far affidamento sui supereroi quanto l'ex comandante dello SHIELD; al riguardo Olivia Colman (interprete di Sonya Falsworth) crede che l'atteggiamento del suo personaggio sia a dir poco "sprezzante".

"Be', ma lo sono, li considero un po' frivoli" ha dichiarato, riferendosi ai Vendicatori. "Non saprei. Non ci ho mai riflettuto. Chissà cosa pensa di loro? Immagino che sia un po'... sprezzante". Ma sembrerebbe che l'attrice non sia entusiasta nemmeno del suo ruolo, perché Olivia Colman sente di tradire le piccole produzioni con Secret Invasion.

Quanto a Cobie Smulders, l'attrice è entusiasta di essere tornata nei panni di Maria Hill. "Sono così felice! Inoltre, il tono risulta davvero diverso da tutti quelli precedenti" ha aggiunto. "Probabilmente il vantaggio più grande della serie Marvel è la possibilità di apprezzare i retroscena dei personaggi, quello che sono realmente, quali conversazioni avvengono quando sono seduti a bere un caffè. Sai, non dobbiamo per forza convincere tutti quanti a salvare il mondo di nuovo, no, stavolta si tratta di una semplice chiacchierata. L'atmosfera è quella di una passeggiata, quindi avere momenti e approfittarne per essere più intimo con i personaggi... be', è davvero entusiasmante". In un'intervista precedente, invece, l'attrice ha sottolineato la difficoltà nel capire di chi fidarsi in Secret Invasion.

Creata da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim, la serie – prima della Fase Cinque nel MCU – debutterà su Disney+ il 21 giugno 2023.