Secret Invasion, Olivia Colman suggerisce il punto debole di Falsworth

Olivia Colman di Secret Invasion ha definito gli Avengers come frivoli, ma l'esperienza sul set Marvel della talentuosa attrice è tutt'altro che negativo: in particolare, ha approfittato di un'intervista per sottolineare tutto il legame umano e professionale con Samuel Jackson.

Alla domanda sui punti deboli di Falsworth (da lei interpretata), Colman ha risposto: "Innanzitutto, la storia ha risvolti a cui non avevo minimamente pensato quando stavamo girando!", per poi riflettere sul coinvolgimento crescente da parte del personaggio. "Probabilmente è qualcosa a cui non è abituata" ha aggiunto. Da parte sua, Jackson ritiene che Falsworth abbia "un livello di sentimentalismo per Fury che non nutre per altre persone, ma non saprei spiegare il perché".

Inoltre, sembrerebbe che il legame sia tanto narrativo quanto reale: Colman ha definito Jackson come "rumoroso e caloroso", a cui si aggiunge una spiccata gentilezza. L'uomo, invece, ritiene che le scene con la donna gli abbiano permesso di mettere in luce lati inediti di Fury.

Nel cast troviamo anche Ben Mendelsohn, Martin Freeman, Emilia Clarke e altri celebri attori, mentre a dirigere la serie – prima della cosiddetta Fase Cinque nel MCU – è Kyle Bradstreet. Il soggetto si basa sull'omonimo fumetto del 2008, un crossover che racconta l'invasione della Terra da parte degli Skrull (razze aliene già conosciute in Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home e svariate serie MCU).

Gli episodi, sei in totale, andranno in onda dal 21 giugno 2023 al 26 luglio su Disney+. A quanto pare, ne vedremo delle belle: come puoi leggere nella nostra anteprima, Secret Invasion non è la solita serie Marvel.